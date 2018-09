Nach der Schule eine Entscheidung fürs Leben treffen: Greta Kähler ist 21 Jahre alt und für ihr Studium von Kiel nach Aarhus in Dänemark gezogen. Für den Neustart in der fremden Stadt gab es einige Hürden zu nehmen. Dennoch: Ein Vollstudium in Dänemark gewinnt unter den Deutschen an Beliebtheit.