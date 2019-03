Kiel

Der Zoll verschärft den Kampf gegen die Einschleusung illegaler Beschäftigter: Verstärkt werden Baustellen und Unternehmen darauf hin überprüft, ob die Beschäftigten bei der Sozialversicherung angemeldet sind und den Arbeitskräften Mindestlohn gezahlt wird. Die Zahl der Verfahren bei den Staatsanwaltschaften im Land steigt. Ein besonders krasser Fall wird seit gestern vor dem Kieler Landgericht verhandelt.

Ein 42 Jahre alter Mann aus Nützen ( Kreis Segeberg) muss sich für das Einschleusen von Reinigungskräften aus Balkan-Staaten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, von 2014 bis 2018 in 28 Fällen immer wieder Arbeitskräfte nach Deutschland eingeschleust, mit falschen Ausweisen ausgestattet und mindestens 14 von ihnen teilweise um mehr als die Hälfte des gesetzlichen Mindestlohns betrogen zu haben. Insgesamt geht die Anklagebehörde von mindestens 108 000 Euro aus. Zudem soll der Beschuldigte, der die bosnische und serbische Staatsangehörigkeit besitzt, für die in seiner Reinigungsfirma beschäftigten Arbeitskräfte mehr als 100 000 Euro zu wenig Sozialversicherungsbeiträge gezahlt haben.

Fahnder rücken regelmäßig zu Kontrollen aus

Von einem Einzelfall wollen Experten nicht sprechen. "Verstöße gegen das Mindestlohn-Gesetz und die Sozialversicherungspflicht sind mittlerweile ein Ermittlungsschwerpunkt", sagt Henning Hadeler, Oberstaatsanwalt in Kiel. In bestimmten Branchen würden regelmäßig Fälle aufgedeckt: "Beim Bau, in der Gastronomie und im Reinigungsgewerbe wird der Zoll am häufigsten fündig", so Hadeler. Die Fahnder rücken regelmäßig zu Großkontrollen aus. Erst vor wenigen Tagen sind in Lübeck auf einer Baustelle acht ausländische Arbeiter enttarnt worden. Bei einer bundesweiten Razzia im Herbst 2018 waren allein in Schleswig-Holstein knapp 600 Personen überprüft worden – in 70 Fällen ermittelte der Zoll weiter.

Mehrjährige Haftstrafe droht

Das Strafmaß bei Verstößen schwankt, es ist abhängig von der Anzahl der illegal Beschäftigten und der entstandenen Schäden. Im Fall des 42-Jährigen aus dem Kreis Segeberg drohen dem Mann eine mehrjährige Haftstrafe. Gespräche zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung über ein Strafmaß waren im Vorfeld gescheitert. Das Landgericht hatte im Falle eines Geständnisses eine Strafe zwischen drei Jahren und sechs Monaten und vier Jahren angeboten, die Staatsanwaltschaft mindestens vier Jahre ins Spiel gebracht. Der Verteidiger hatte eine Strafe von rund drei Jahren vorgeschlagen. Doch darauf ließ sich der Unternehmer nicht ein. Nun beginnt die juristische Aufarbeitung und Beweisaufnahme – und die kann dauern. Zahlreiche Zeugen müssen gehört werden. Mit einem Urteil ist nicht vor Mitte Mai zu rechnen.

Anklägerin spricht von "eklatanten Arbeitsbedingungen"

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, die Einreise der Arbeitskräfte nach Deutschland mit einem Busunternehmen organisiert und sie mit gefälschten kroatischen Personalausweisen ausgestattet zu haben. Er habe die Reinigungskräfte Arbeitsverträge unterschreiben lassen, die in deutscher Sprache abgefasst waren und die sie nicht verstanden. In einem Fall habe die Arbeitszeit 100 Stunden pro Woche betragen.

Schlimmer noch: Laut Anklage bedrohte der 42-Jährige die illegalen Mitarbeiter und verlangte von ihnen bis zu 3000 Euro, wenn diese wieder ausreisen wollten. "Mögliche Fluchtgedanken unterband er mit der Drohung, sie überall finden zu können", sagte die Staatsanwältin. Einer Frau habe er gesagt, sie gehöre bis Mitte 2021 ihm. Seine Drohungen habe der Angeklagte mit subtilem Hinweis auf seine Waffe verbunden. Die Anklägerin sprach von "eklatanten Arbeitsbedingungen". Seit September sitzt der 42-Jährige in U-Haft. Einer Frau war es gelungen, sich hilfesuchend an die Polizei zu wenden.