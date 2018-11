Die mehr als 50.000 Studenten in Schleswig-Holstein sollen ein Semesterticket bekommen, mit dem sie für 120 Euro pro Semester Bus und Bahn im Norden fahren dürfen - so viel sie wollen, sofern die Studierenden in einer Urabstimmung zustimmen. Von den Verkehrsbetrieben gibt es dafür grünes Licht.