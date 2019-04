Neumünster

Der Bahnhof Neumünster wurde wegen einer Bombendrohung in einer Regionalbahn geräumt. Nachdem ein Spürhund im Zug angeschlagen hat, ist nun eine Entschärfergruppe im Einsatz. Gegen 1.15 Uhr gab die Polizei Entwarnung. „Die Entschärfer haben in dem Zug keinen Sprengstoff gefunden“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in der Nacht auf Dienstag.

Wie die Bundespolizei auf Nachfrage mitteilte, hatte die Zugbegleiterin eines aus Hamburg kommenden Regionalzuges, der nach Kiel unterwegs war, auf einer Toilette eine Bombendrohung entdeckt. Auf einem Spiegel soll dort mit einem Edding die Parole "Bombe im Zug - IS" geschmiert worden sein. Die Zugbegleiterin verständigte daraufhin die Bundespolizei-Inspektion Neumünster.

Sprengstoff-Spürhund schlägt an

In Neumünster wurde der Zug gestoppt und evakuiert. Bei einer ersten Durchsuchung des Zuges ist laut Polizei kein Sprengsatz gefunden worden. Gegen 22.10 hat jedoch ein Sprengstoff-Suchhund am Mülleimer einer Toilette im letzten Waggon des Zuges angeschlagen. Daraufhin wurde eine Entschärfergruppe aus Hamburg beordert, die den Mülleimer untersuchen sollte. Der betreffende Waggon des Regionalzugs sei nun sorgfältig geröntgt worden, dabei seien keine gefährlichen Stoffe gefunden worden. Der Zug werde am Dienstag nach Kiel gefahren und dort noch einmal gründlich untersucht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Zugbetrieb wieder aufgenommen

Über mehrere Stunden fielen in dem Bahnhof alle Züge aus. Zwischen Brokstedt und Kiel sowie zwischen Nortorf und Neumünster fuhren Ersatzbusse. In der Nacht auf Dienstag wurde nach Angaben der Deutschen Bahn der Zugbetrieb wieder aufgenommen.

Von RND/pat/dpa