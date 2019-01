Eine Schülerin (16) soll am Dienstag, 15. Januar 2019, im Bereich des Siebentunnelwegs in Halstenbek von einem unbekannten Mann sexuell genötigt worden sein. Die Polizei informierte erst am Dienstag über den Vorfall und sucht nun Zeugen. Zuletzt sorgten ähnliche Fälle in Kiel für Aufsehen.