Flensburg

Bei der Auseinandersetzung waren nach Polizeiangaben am Sonnabend ein 19 und ein 20 Jahre alter Ägypter mit Messerstichen verletzt worden, der ältere schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige und die beiden Ägypter sollen den Angaben zufolge schon am Freitag in Streit geraten und am Sonnabend zufällig wieder aufeinander getroffen sein. Der verbalen Auseinandersetzung folgte den Ermittlungen zufolge der Einsatz von Pfefferspray und mindestens eines Messers. Durch das Pfefferspray erlitten neun Menschen Atemwegsreizungen. Die Einkaufspassage wurde geräumt und abgesperrt. Die Hintergründe des Streits waren auch am Montag zunächst unklar. Die genauen Umstände müssten noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher.

Von KN-online