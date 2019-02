Schönberg.

Schönberg. Die Kinder bringen Sven D. wenigstens zeitweise auf andere Gedanken. Die eineinhalb Jahre alten Zwillinge, die spielend das Wohnzimmer erkunden, die sechsjährige Tochter, wenn sie aus dem Kindergarten zurück ist. „Die Kinder geben mir Kraft. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie täte“, sagt der 43-jährige Vater aus Schönberg, der in der Silvesternacht auf so tragische Weise seine Frau Nina verlor, dass ganz Schleswig-Holstein mitfühlte und mitlitt. Ein Schuss hatte sie tödlich verletzt. Verarbeitet ist der Schicksalsschlag noch lange nicht, wie sollte er? Doch Sven D. blickt wieder nach vorn, für seine Kinder – und dank der Spenden so vieler Menschen auf das Konto von „KN hilft“.

Eine Menge Papierkram und viele Rechnungen

Ohne Hilfe, daran lässt der Familienvater keinen Zweifel, wäre seine finanzielle Lage düster. Er hat als selbstständiger Heizungs- und Lüftungsbauer gearbeitet, das Gewerbe ist abgemeldet. Einkünfte habe er zurzeit keine, selbst das Kindergeld, das über die Frau lief, muss neu beantragt werden. Eine Menge Papierkram ist zu erledigen, dabei hilft eine Familienbetreuerin. Der Kredit für das kleine Reihenhaus will bedient sein, die Ölheizung betankt. Die laufenden Kosten „für Kleidung, Schuhe, Windeln“, die Rechnung für die Bestattung über 8000 Euro – das sind die akuten Sorgen. „Natürlich will ich so schnell wie möglich wieder arbeiten, aber ich muss jetzt für meine Kinder da sein“, sagt Sven D. „Ich möchte, dass unser Leben so weitergehen kann wie bisher. Deshalb bin ich so dankbar für die Hilfe durch die KN-Spendenaktion.“

Im Sommer will der Vater wieder arbeiten

Auch Freunde und Bekannte haben sich daran beteiligt. Bis zu diesem Wochenende sind rund 50 000 Euro auf dem Konto von „KN hilft“ eingegangen, mehr, als Sven D. zu hoffen gewagt hat. Würde er Hartz IV beziehen, müssten auch Spendeneinkünfte darauf angerechnet werden, hat man ihm von Behördenseite erklärt. „Ich war noch nie arbeitslos, und ich will im Sommer unbedingt wieder arbeiten“, sagt der 43-Jährige. Wenn Lisa nach den großen Ferien in die Schule kommt. Ein Angebot für eine Festanstellung habe er bereits, sagt der Witwer. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt aber jetzt den Kindern.

Das Gros der Spenden soll die Zukunft absichern

Der Verein „KN hilft“ ist bereit, ihm unbürokratisch zu helfen und eine Brücke zu bauen; damit die Familie die Zeit, bis der Vater wieder Geld verdienen kann, auch finanziell meistert. Auch wenn das Gros der Spenden nachhaltig eingesetzt werden soll, für die Zukunft der Kinder, wie schon im Fall der getöteten Mutter in Kronshagen. Da waren Sparbücher für die Söhne angelegt worden. Das will auch Sven D. in Absprache mit „KN hilft“ und Gemeinde so halten, die die Spendenaktion miteinander abgestimmt hatten. „Wir werden mit dem Geld die Zukunft absichern“, sagt der Vater, „aber wir müssen auch jetzt die Zeit ohne Einkommen überstehen.“

Hier können Sie spenden

Wenn auch Sie die Familie mit einer Geldspende unterstützen wollen, hier noch einmal das Konto bei der Förde-Sparkasse: KN hilft, Stichwort „ Schönberg/Familie“, DE05 2105 0170 1400 2620 00. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt, dafür auf der Überweisung bitte Namen und Adresse angeben oder eine Mail schreiben an kn-hilft@kieler-nachrichten.de.

Polizei hofft weiter auf Hinweise

Um den Tod der 39-jährigen Schönbergerin in der Silvesternacht aufzuklären, setzen Polizei und Staatsanwaltschaft weiter auf Hilfe aus der Bevölkerung. Im Januar hatte die Ermittlungsgruppe der Poizei eine Plakataktion gestartet, um neue Hinweise zu erhalten. Die Behörden gehen inzwischen von fahrlässiger Tötung aus.