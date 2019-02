Seit einer Woche sitzt Robin F. in Bayern in Untersuchungshaft wegen angeblicher Falschaussage und Verdunkelungsgefahr. Heute werden in dem Strafverfahren gegen zwei Schläger in Bamberg die letzten beiden Zeugen gehört. Robins Mutter hofft, dass der 23-Jährige danach aus der Haft entlassen wird.