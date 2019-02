Hamburg/Kiel

Das frühlingshafte Wetter hat in Schleswig-Holstein viele Menschen ins Freie gelockt. Bei überwiegend strahlend blauen Himmel und Sonnenschein vergnügten sie sich am Wochenende bei Café-Besuchen oder Strandausflügen in die Kurorte. Wer noch etwas von der Sonne im Norden abhaben will, muss sich beeilen: Regen naht.

Vor dem Wochenstart schlenderten am Timmendorfer Strand ( Kreis Ostholstein) Menschen am Wasser entlang und die wirklich Hartgesottenen hielten schon mal den kleinen Zeh ins Wasser, vereinzelt ließen sich „Stand-Up“-Paddler über das Wasser treiben. Am weitläufigen Strand von St. Peter-Ording ( Kreis Nordfriesland) flanierten Spaziergänger auf der stellenweise bis zu zwei Kilometer breiten Sandbank, manche ließen Drachen steigen. An der Stohler Steilküste bei Kiel wagten sich vereinzelt die „Lütten“ bis zu den Knien in die Ostsee. Die Ostsee-Angler behielten allerdings meist noch ihre Spezialhosen an.

"Eigentlich müssten wir Schnee schippen"

Deutlich reger ging es in den Einkaufsstraßen und auf den Flaniermeilen der Städte zu. „Es ist deutlich mehr los auf den Straßen. Die Leute sind spürbar hungrig nach Sonne“, berichtete eine Sprecherin der Kieler Polizei. „Wir haben jetzt schon ein volles Haus, es gibt keine freien Terrassenplätze mehr“, sagte die Restaurantleitung des „Café Wichtig“ in Scharbeutz ( Kreis Ostholstein) am Samstagmittag. „Da sind viele Tagesausflügler dabei, auch aus Hamburg und Umgebung“.

Verantwortlich für die vor-frühlingshaften Temperaturen war laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes ein Hochdruckgebiet über den Alpen. „Der Februar sollte der kälteste Monat sein, wir müssten also eigentlich Schnee schippen und Eis kratzen“, sagte ein Meteorologe des DWD in Hamburg.

Stattdessen blühten etwa in Husum vereinzelt schon Krokusse, obwohl das Krokusblütenfest eigentlich erst Mitte März gefeiert wird. Wetterfeste joggten mancherorts schon in kurzen Shorts - oder fuhren mit offenem Cabriolet herum.

Ab Dienstag: Regen in Schleswig-Holstein

Nach den sonnigen Tagen müssen sich die Schleswig-Holsteiner jedoch auf schlechteres Wetter einstellen. In der Nacht zum Dienstag sollen von der Nordsee her Wolken und nachfolgend etwas Regen aufziehen, so dass es zeitweise regnen kann. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt, nur örtlich ist etwas Regen bei 4 Grad möglich.

Auch am Mittwoch ist es oft stark bewölkt, am Nachmittag kann etwas Regen fallen. Die Temperatur ist laut Deutschen Wetterdienst zwischen 8 und 10 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es überwiegend stark bewölkt, zeitweise fällt leichter Regen bei 4 bis 6 Grad.

