Tausende Schleswig-Holsteiner emigrierten Mitte des 19. Jahrhunderst nach Amerika. Als dort der Bürgerkrieg ausbrach, gingen die Männer an die Front. Viele starben, wurden vergessen. Dem arbeitet Kory Darnall entgegen. Er begründete in Davenport in Iowa ein Museum und pflegt die vielen Gräber.