Etwa 2000 Tempo-Verstöße in einer Woche mehr als im Vorjahr und ein besonders ignoranter Raser: Das ist das Ergebnis der Landespolizei-Kontrollwoche "Speed" in Schleswig-Holstein, wie die Behörde am Montag bekannt gab. Der krasseste Fall ereignete sich in Büttel (Kreis Steinburg).