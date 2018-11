Lübeck

In der Nacht zum 7. November ist „Darius“ (Ende 40) in Lübeck verstorben. Der Pole war bereits seit zwei Jahren in Lübeck, berichten die "Lübecker Nachrichten". Die Zeitung schreibt, dass sich das ehrenamtliche Helferteam der örtlichen Obdachlosenhilfe jetzt für einen Kältebus in der Hansestadt einsetzt. Die Initiative, die sich vor rund drei Jahren gegründet hat, betreut Menschen auf der Straße. Insgesamt sind es dem Bericht zufolge in Lübeck derzeit 15 bis 20 Obdachlose.

Gerüchten zufolge soll der verstorbene Mann alkoholabhängig gewesen sein, heißt es in dem Bericht. Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden, sagt die Polizei. Die Nationalität des Mannes können die Behörden indes nicht bestätigen.

Sind die bestehenden Hilfsangebote für Obdachlose ausreichend? Nein, in Hamburg ist vor wenigen Tagen bereits ein Mensch erfroren. Es muss mehr getan werden. Ja, die Obdachlosen müssen nur bereit sein, sich auch helfen zu lassen. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Sind die bestehenden Hilfsangebote für Obdachlose ausreichend? Sind die bestehenden Hilfsangebote für Obdachlose ausreichend? So haben unsere Leser abgestimmt Nein, in Hamburg ist vor wenigen Tagen bereits ein Mensch erfroren. Es muss mehr getan werden.

Ja, die Obdachlosen müssen nur bereit sein, sich auch helfen zu lassen. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Mehrere Fälle in Hamburg

Auch in Hamburg ist am vergangenen Wochenende eine Frau (64) erfroren. Bereits Ende Oktober starb eine 47-Jährige auf einer Hamburger Parkbank an einer Unterkühlung. Am 4. November wurde ein 47-jähriger Obdachloser leblos in einem alten Fabrikgelände in Harburg aufgefunden. Ein Kältetod wurde nicht ausgeschlossen.

