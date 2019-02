Eine vom Sozialverband und vom Mieterbund in Schleswig-Holstein gestartete Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum hat 39311 Unterschriften gesammelt. Damit hat die Volksinitiative fast doppelt so viele Unterstützer wie nötig wären. Am Mittwoch wurde das Quorum vor dem Landeshaus in Kiel übergeben.