Kiel

Tanzen verboten! Das gilt auch in diesem Jahr wieder deutschlandweit an Karfreitag – mit nur wenigen Ausnahmen. In Berlin, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein dürfen öffentliche Veranstaltungen zeitlich begrenzt stattfinden.

Tanzverbot an Ostern - ist das noch zeitgemäß? Ja. Es tut der Gesellschaft gut, einen echten "Ruhe"-Tag verordnet zu bekommen. Nein. Der Staat sollte so etwas nicht vorschreiben - wer religiös ist, muss ja nicht unbedingt eine Disco aufsuchen. Mir egal. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Tanzverbot an Ostern - ist das noch zeitgemäß? Tanzverbot an Ostern - ist das noch zeitgemäß? So haben unsere Leser abgestimmt Ja. Es tut der Gesellschaft gut, einen echten "Ruhe"-Tag verordnet zu bekommen.

Nein. Der Staat sollte so etwas nicht vorschreiben - wer religiös ist, muss ja nicht unbedingt eine Disco aufsuchen.

Mir egal. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

An den übrigen Feiertagen Gründonnerstag, Karsamstag und Ostersonntag ist die Regelung nicht ganz so einfach – denn die Länder dürfen per Feiertagsgesetz selbst entscheiden, welche Veranstaltungen sie wann erlauben. Besonders strikt geht es rund um Ostern in Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern zu, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind weitaus liberaler. Eine Übersicht:

Tanzverbot an Ostern 2019

Baden-Württemberg

Gründonnerstag : 18 bis 24 Uhr

: 18 bis 24 Uhr Karfreitag : ganztägig

: ganztägig Karsamstag : 0 bis 20 Uhr

Bayern

Gründonnerstag : 2 bis 24 Uhr

: 2 bis 24 Uhr Karfreitag : ganztägig

: ganztägig Karsamstag : ganztägig

Berlin

Karfreitag : 4 bis 21 Uhr

Brandenburg

Karfreitag : ganztägig

: ganztägig Karsamstag : 0 bis 4 Uhr

Bremen

Karfreitag : 6 bis 21 Uhr

Hamburg

Karfreitag : 2 bis 24 Uhr

: 2 bis 24 Uhr Karsamstag : 0 bis 2 Uhr

Hessen

Gründonnerstag : 4 bis 24 Uhr

: 4 bis 24 Uhr Karfreitag : ganztägig

: ganztägig Karsamstag : ganztägig

: ganztägig Ostersonntag : 4 bis 12 Uhr

: 4 bis 12 Uhr Ostermontag : 4 bis 12 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern

Karfreitag : ganztägig

: ganztägig Karsamstag : 0 bis 18 Uhr

Niedersachsen

Gründonnerstag : 5 bis 24 Uhr

: 5 bis 24 Uhr Karfreitag : ganztägig

: ganztägig Ostersamstag : ganztägig

Nordrhein-Westfalen

Gründonnerstag : 18 bis 24 Uhr

: 18 bis 24 Uhr Karfreitag : ganztägig

: ganztägig Karsamstag : 0 bis 6 Uhr

Rheinland-Pfalz

Gründonnerstag : 4 bis 24 Uhr

: 4 bis 24 Uhr Karfreitag : ganztägig

: ganztägig Karsamstag : ganztägig

: ganztägig Ostersonntag : 0 bis 16 Uhr

Saarland

Gründonnerstag : 4 bis 24 Uhr

: 4 bis 24 Uhr Karfreitag : ganztägig

: ganztägig Karsamstag : ganztägig

Sachsen

Karfreitag : ganztägig

Sachsen-Anhalt

Karfreitag : ganztägig

Schleswig-Holstein

Karfreitag : 2 bis 24 Uhr

: 2 bis 24 Uhr Karsamstag : 0 bis 2 Uhr

Thüringen

Karfreitag : ganztägig

Warum gibt es das Tanzverbot an Ostern ?

In Deutschland gelten unter anderem Karfreitag, Heiligabend und Totensonntag sowie der Volkstrauertag als sogenannte stille Tage. An diesen sind in der Regel nicht nur Tanzveranstaltungen, sondern auch andere öffentliche Events untersagt. Darunter fallen beispielsweise Märkte, Pferderennen, Sportveranstaltungen und Volksfeste. Dabei bestimmt jedes Bundesland selbst, ob und welche Veranstaltungen zu welchen Tageszeiten stattfinden dürfen. Auch Gottesdienste dürfen nicht durch Lärm gestört werden.

Allerdings gibt es die Möglichkeit, das Tanzverbot zu umgehen. Mit einer entsprechenden Sondergenehmigung können Tanzveranstaltungen auch an Karfreitag legal stattfinden. Möglich macht das ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Oktober 2016. Darin steht, dass das Tanzverbot dann aufgehoben werden kann, wenn die Religions- oder Versammlungsfreiheit einer Veranstaltung durch das Verbot beeinträchtigt würde.

Wie werden Verstöße geahndet?

Wer sich nicht an die Vorschriften hält, muss als Veranstalter beispielsweise in Baden-Württemberg mit einer Geldstrafe von bis zu 1500 Euro rechnen. In Nordrhein-Westfalen droht demjenigen ein Bußgeld, der „am Gründonnerstag ab 18 Uhr öffentlichen Tanz veranstaltet“, wie es im Feiertagsgesetz des Landes heißt.

Für den privaten Bereich gilt das Tanzverbot im Übrigen nicht. Allerdings gelten dort die üblichen Regeln zur Lärmbelästigung.

Von RND/are