Neumünster

Zwischen Warder und der Rader Hochbrücke in Fahrtrichtung Flensburg/ Dänemark staute es sich am Sonnabend kilometerweit. Ebenso staute sich der Verkehr vor der Rader Hochbrücke in Fahrtrichtung Hamburg.

Außerdem hatte sich zwischen Neumünster-Nord und Neumünster-Mitte in Richtung Hamburg ein Unfall ereignet. Gegen 15.30 Uhr brannte hier ein Auto. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es ist von einem technischen Defekt auszugehen, heißt es bei der Polizei.

Autobahn war zeitweilig voll gesperrt

Die Autobahn musste für etwa eine Stunde in Höhe der Anschlussstelle Neumünster-Mitte voll gesperrt werden, sodass der Verkehr abgeleitet wurde. Da eine Beschädigung des Asphalts auf dem Beschleunigungsstreifen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, musste dieser bis zum frühen Abend weiter gesperrt bleiben.

Eine Fachfirma konnte jedoch Entwarnung geben und den Beschleunigungsstreifen reinigen. Um 18 Uhr wurde die Anschlussstelle wieder freigegeben.

Von RND/ Daniel Friedrichs/kha/pat