Solidarität für Robin F.: Gut 50 junge Menschen haben am Dienstagabend in Kiel für die Freilassung des 23-Jährige Auszubildenden demonstriert. Sie waren dem Aufruf von Freunden des jungen Mannes gefolgt, der seit Mittwoch vergangener Woche in Bamberg in Untersuchungshaft sitzt.