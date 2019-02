Schleswig

So sind 120 Klagen von Käufern von Dieselautos gegen Händler, aber vor allem auch Hersteller noch anhängig, wie OLG-Richterin Frauke Holmer am Dienstag beim Jahrespressegespräch in Schleswig sagte. 94 Klagen in diesem Zusammenhang seien kurz vor der jeweiligen Verhandlung zurückgenommen worden. Man gehe davon aus, dass sich die Parteien in diesen Fällen außergerichtlich geeinigt hätten.

Mit Interesse wurde das Urteil des Braunschweiger Oberlandesgerichts am Dienstag zu einer Klage eines VW-Kunden auf Schadenersatz für sein Dieselauto aufgenommen. Dieses erteilte dem Kläger einen Dämpfer, indem es die Berufung als zwar zulässig, aber unbegründet zurückwies. VW rechnet damit, dass es das erste Diesel-Verfahren gegen Volkswagen sein wird, welches vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wird. Schlüsse für eigene Urteile könnten aus dem Braunschweiger Verfahren jedoch nicht direkt gezogen werden, sagte OLG-Präsidentin Uta Fölster. Dafür seien die Sachverhalte alle zu unterschiedlich.

Zudem werden sich zehn OLG-Verfahren mit Windkraftanlagen befassen, die in der Nähe von Häusern aufgestellt worden sind, wie Holmer sagte. Die Hauseigentümer aus Dithmarschen beschwerten sich über Emissionen und klagten auf Unterlassung des Betriebs der Anlagen.

Fall "Kaiser Milton" sorgte für Aufruhr

Außergewöhnlich ist auch der Fall des Trakehnerhengstes "Kaiser Milton", der jetzt über den Instanzenweg in Schleswig gelandet ist. Im November hatte das Landgericht Kiel entschieden, dass der Käufer den aus seiner Sicht kranken Spitzenhengst behalten und mehr als 400.000 Euro zahlen muss. Er hatte den Siegerhengst des internationalen Trakehnerhengstmarkts 2017 in Neumünster ersteigert, danach aber nicht bezahlt, weil das Pferd krank sei. Er wollte vom Kauf zurücktreten und das Pferd zurückgeben. Der Markt klagte für den niederländischen Verkäufer auf Zahlung des Kaufpreises und bekam in erster Instanz Recht - weil der Käufer den Verkäufer nicht zu einer Nacherfüllung aufgefordert habe.

Gerichtspräsidentin Fölster blieb das abgelaufene Jahr 2018 auch wegen der Entscheidung im Auslieferungsverfahren gegen den im März in Schleswig-Holstein festgenommenen katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont in Erinnerung. Das international beachtete Verfahren habe wieder einmal deutlich gemacht, "dass wir in einem geordneten Rechtsstaat leben", sagte Fölster. Es habe nicht einmal Versuche von Seiten der Politik gegeben, Einfluss zu nehmen. Der zuständige Senat habe in aller Ruhe entscheiden können.

Verfahrensdauer liegt im Mittelfeld

Insgesamt gingen im vergangenen Jahr 5242 Fälle beim OLG ein, wie Fölster sagte. 2017 waren es 5066. Die Schwankungen lägen im Bereich des Normalen. Das OLG ist vor allem ein sogenanntes Rechtsmittelgericht. Es entscheidet also über Berufungen, Revisionen und Beschwerden gegen Urteile aus unteren Instanzen. Die Verfahrensdauern am OLG betragen im Zivilprozess durchschnittlich 8,3 Monate, in Familiensachen 3,7 Monate und in Strafsachen 0,8 Monate. Damit liege man bundesweit im Mittelfeld, sagte Fölster. Sie merkte jedoch an, dass die Verfahrensdauern in Einzelfällen deutlich über dem Durchschnitt liegen können.

Von dpa