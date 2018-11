Kiel

In Kiel hat Naß in einem dringenden Appell die Landesregierung aufgefordert, eine Bundesratsinitiative zu starten: Die Pflegekosten in Heimen müssten komplett von der Pflegeversicherung übernommen werden, so Naß. Zurzeit seien die Heime wirtschaftlich benachteiligt, die für eine gute Personalausstattung und Tariflöhne sorgen – also genau das erfüllten, was die Politik fordere.

Tariflöhne? Die Zeche zahlen die Bewohner

Wer in ein Pflegeheim zieht, fragt immer: Was muss ich dafür zahlen? Manchmal sind es 2500 Euro, manchmal 1350 Euro im Monat. Wie der Unterschied zustande kommt, wie viele Stellen besetzt sind, welche Qualifikation das Personal hat, wie es bezahlt wird – das wird selten gefragt. Dabei hängt alles zusammen: Seit Anfang 2017 ist das, was die Pflegeversicherung zahlt, gedeckelt. Wer also für eine gute Personalausstattung sorgt, nach Tarif zahlt und fleißig ausbildet, muss diese Mehrkosten den Bewohnern aufbürden, sagt Wolfgang Hauschildt, Finanzvorstand der Stiftung Diakoniewerk Kropp. In diesen Heimen liege der Eigenanteil schon deutlich über 2000 Euro. Und jede Tariferhöhung treibe den Betrag weiter hoch. „Mich fragen die alten Herrschaften zu Recht: Wie soll ich das von meiner Rente zahlen?“ Einige seien bereits ausgezogen, andere würden gar nicht erst einziehen, berichtet Hauschildt.

"Gang zum Sozialamt ist keine Lösung"

Für immer mehr Bewohner bleibt alternativ nur die „Hilfe zur Pflege“, also die Abhängigkeit vom Sozialamt. „Das hat die Generation, die unseren Wohlstand aufgebaut hat, nicht verdient. Der Eigenanteil muss planbar und bezahlbar sein“, findet Naß, Vorstand des Diakonischen Werkes, und fordert, dass die Pflegeversicherung komplett die Pflegekosten im Heim übernimmt. Der Bewohner müsste dann selbst immer noch für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen zahlen – bei der Diakonie wären das rund 1300 Euro im Monat. „Dafür müsste die Pflegeversicherung um ein, zwei Prozentpunkte erhöht werden. Das ist machbar und zumutbar“, ist Naß überzeugt.

Unterstützung von Sozialminister Garg

Sozialminister Heiner Garg sieht das auch so. Er will im Dezember auf der Konferenz der Sozialminister den Antrag einbringen, dass die Pflegeversicherung alle Pflegekosten in Heimen übernehmen soll. Für den FDP-Politiker wird das aber nicht reichen. „Wir brauchen ein zusammengeführtes Sozialgesetzbuch Versorgung, das umfassend die Versorgung der Bevölkerung vom Krankheits- bis zum Pflegefall tatsächlich abdeckt.“