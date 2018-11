Kiel

"Wir erkennen in diesem Oktober auch einen leichten Anstieg von Einbrüchen im Vergleich zum Vorjahr", sagt Jürgen Börner, Sprecher der Landespolizei. Absolut handelt es sich dabei um 27 Fälle. Betrachtet man jedoch die Statistik der vergangenen Jahre, dann sind die Einbrüche im Land rückläufig. Hatten Einbrecher im Jahr 2013 noch über 7000 Mal zugeschlagen, waren es 2018 bisher – ohne die Monate November und Dezember – nur rund 3600 Fälle.

Jeder Einbruch ist einer zu viel

Dennoch gilt: Jeder Einbruch ist einer zu viel. "Daher hat die Polizeidirektion Bad Segeberg sogenannte Anhalte- und Sichtkontrollen im Straßenverkehr beschlossen", sagt Nico Möller, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. Noch bis zum 12. Dezember dürfen die Beamten Autofahrer dazu auffordern, Türen, Kofferräume und Ladeflächen zu öffnen. Kontrolliert wird in den Kreisen Pinneberg und Segeberg. "Die Region grenzt in weiten Teilen unmittelbar an die Metropole Hamburg und verfügt über Hauptverkehrswege wie beispielsweise die Autobahnen 7 und 23", so Möller. Der gesamte Bereich würde eine Vielzahl an Tatgelegenheiten bietet und diene Tätern aus der benachbarten Hansestadt als Reiseweg in weitere Regionen des Landes Schleswig-Holstein.

Polizei stockt Spurensicherung auf

Die Polizei hat außerdem das Personal in der Spurensicherung aufgestockt und speziell geschult. Es kann beispielsweise Kratzer an Fenstern bestimmten Einbruchswerkzeugen zuordnen. Zum anderen veranstaltet die Polizei regelmäßige Einbruchschutzveranstaltungen und fährt zusätzlich Streife.

Vor allem der aktive Schutz der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses zeige Wirkung, sagt Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU): "Mehr als 40 Prozent aller Einbruchsversuche in Schleswig-Holstein scheitern mittlerweile. Diese positive Entwicklung zeigt: Der bessere Schutz wirkt." Konkret empfohlen für den Schutz der eigenen vier Wände werden etwa technische Nachrüstung älterer Türen und Fenstern sowie die Installation zertifizierter Alarmanlagen.