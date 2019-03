Richtig angeschnallt? Die Polizei in Schleswig-Holstein nimmt von Montag an bei einer landesweiten Kontrollwoche verstärkt die Einhaltung der Gurtpflicht unter die Lupe. Zweiter Schwerpunkt der Kontrolle ist das Thema Ablenkung durch die verbotene Nutzung von Handy, Smartphone und Co. am Steuer.