Bilsen/Quickborn

Damit bestätigte die Behörde Informationen des NDR. Demnach ermittelt die Autobahnpolizei nach dem Zeugenhinweis wegen unterlassener Hilfeleistung gegen die Autofahrer. Sie sollen trotz des Unfalls nicht angehalten haben, um zu helfen.

Zwei Männer starben

Bei dem Unfall am Freitagnachmittag waren ein BMW- und ein Ford-Fahrer mit ihren Autos frontal zusammengestoßen. Beide starben noch in ihren Fahrzeugen am Unfallort. Eine weitere Person musste aus dem Ford herausgeschnitten und lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Ihr Zustand ist weiter kritisch.

Unfallursache noch unklar

Der Fahrer des BMW mit polnischem Kennzeichen war gegen 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 4 zwischen Quickborn und Bilsen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Eine Identifizierung erschwerte, dass sein Auto völlig ausbrannte.

Die Straße blieb bis etwa 21 Uhr gesperrt. Ein Unfallsachverständiger versucht derzeit, die genaue Ursache des Zusammenstoßes zu klären.

