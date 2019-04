Flensburg

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 8:25 Uhr in eine Wohnung in die Heinrichstraße in Flensburg gerufen. Dort fanden Beamte eine leblose Frau.

Nach Darstellung der Polizei ist es hier möglicherweise zu einer Gewalttat gekommen: "Die Umstände vor Ort lassen auf den Verdacht eines Tötungsdeliktes schließen", sagte ein Sprecher. "Der mutmaßliche Tatverdächtige wurde festgenommen."

Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/pat