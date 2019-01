Ein 34-Jähriger wurde am Sonntagmittag am Bahnhof Schleswig Opfer eines Überfalls. Als er seine Fahrkarte am Kartenautomaten zog, trat unvermittelt eine Person an ihn heran und erpresste unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe eines Bargeldbetrags in dreistelliger Höhe.