Erneuter Einsatz auf der A215: Die Polizei sperrte die Autobahn am Freitagvormittag noch einmal kurzfristig in Fahrtrichtung Süden, um an der Brücke in Höhe Mielkendorf nach Spuren zu suchen. Hier hatte ein mutmaßlich geworfener Stein am Dienstag ein Auto schwer beschädigt.