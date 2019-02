Flensburg

Im Prozess um Steinwürfe auf die A 7 und die Bundesstraße 200 hat die Staatsanwaltschaft Flensburg Jugendstrafen von sechseinhalb Jahren wegen versuchten Mordes für die beiden 19 Jahre alten Angeklagten gefordert. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass beide Angeklagten die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe verwirklichten, teilte ein Gerichtssprecher nach der nichtöffentlichen Sitzung mit. Der Vertreter der Nebenklage habe ebenfalls eine Jugendstrafe beantragt, die aber unterhalb der von der Staatsanwaltschaft beantragten Jugendstrafe liegen solle.

Verteidiger sehen gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr

Die Verteidiger gehen den Angaben zufolge übereinstimmend davon aus, dass ein Tötungsvorsatz nicht nachgewiesen worden sei. Es komme daher nur eine Verurteilung wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Betracht. Der Verteidiger des einen Angeklagten hält eine Jugendstrafe im Bereich von vier Jahren für angemessen. Der Verteidiger des anderen Angeklagten plädierte darauf, eine Jugendstrafe zu verhängen, die sich daran orientiere, was notwendig sei, um auf den Angeklagten erzieherisch einzuwirken.

Die jungen Männer sind angeklagt, in der Zeit vom 11. Februar bis zum 8. Mai 2018 in elf Fällen in Flensburg und Umgebung Steine auf fahrende Fahrzeuge auf der A 7 und der Bundesstraße 200 geworfen haben. Dabei wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Das Urteil soll am Dienstag verkündet werden.

dpa