Illegale Arbeitnehmer aus Balkan-Ländern, die ein in U-Haft sitzender Mann aus Nützen (Kreis Segeberg) als Billiglohnkräfte in seiner Reinigungsfirma "Perle" ausbeutete, haben vor dem Landgericht Kiel ausgesagt. Die "Perlen" putzten laut Zoll unter anderem in der Autobahn-Raststätte Holmmoor.