Lübeck

Das Gericht in Lübeck sah es als erwiesen an, dass die Witwe die Mordpläne des damals 20 Jahre alten Täters kannte und ihn trotzdem ins Haus gelassen habe, sagte der Richter am Freitag in der Urteilsbegründung. Der Täter hatte im Mai 2006 dem wohlhabenden Geschäftsmann in seinem Haus aufgelauert und ihn mit einem Messer so schwer verletzt, dass er zwei Monate später starb.

Die Witwe, die nach der Tat zunächst behauptet hatte, den Täter nicht zu kennen, hatte im Prozess gestanden, den damals 20-Jährigen vor der Tat mehrere Wochen in ihrem Keller versteckt und am Tattag in das Haus ihres Mannes eingelassen zu haben. Von dem Mordplan habe sie dagegen nichts gewusst. Die Ehelaute lebten zur Tatzeit getrennt in zwei nebeneinanderliegenden Häusern.

