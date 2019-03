Mit weltweit mehr als 1650 Klimakundgebungen soll die Bewegung "Fridays for Future" am Freitag einen bisherigen Höhepunkt erreichen. Auch in Schleswig-Holstein sind zahlreiche Demonstrationen geplant, unter anderem in Kiel, Eckernförde, Rendsburg, Neumünster und Bad Segeberg. Wir berichten im Liveblog.