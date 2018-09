Flensburg

Unter großem Medieninteresse hat am Dienstag der Mordprozess gegen einen jungen Mann begonnen, der in Flensburg eine 17-Jährige mit mehr als einem Dutzend Messerstichen getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Afghanistan stammenden Angeklagten vor, die junge Deutsche am 12. März in deren Wohnung aus Eifersucht getötet zu haben, weil das Mädchen eine andere Beziehung eingegangen sei. Der Angeklagte äußerte sich weder zur Person noch zur Tat.

Der erste Verhandlungstag am Landgericht Flensburg drehte sich nach der Verlesung der Anklageschrift hauptsächlich um die Frage, wie alt der Angeklagte zur Tatzeit tatsächlich war. Dies hätte Auswirkungen darauf, ob noch Jugendstrafrecht Anwendung finden kann oder nicht.

Gutachten: Angeklagter deutlich älter

Dem bei der Aufnahme der Personalien genannten Geburtsdatum zufolge, war der junge Mann im März noch 18 Jahre alt. Dies schloss eine Gutachterin am Dienstag in ihrem Bericht aber aus. Die Untersuchungen hätten ergeben, dass der Angeklagte mindestens 21 Jahre als gewesen sein muss.

Der mutmaßliche Täter und das Opfer standen seit Jahren unter der Obhut des Jugendamts Flensburg - das Mädchen wegen ihrer schwierigen Familiensituation, der junge Afghane, weil er 2015 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland kam. Es sind zunächst sechs Verhandlungstage bis Mitte Oktober angesetzt.

Von lno