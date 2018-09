Am Wolf scheiden sich die Geister – auch innerhalb von Jamaika. Am Dienstag legte der FDP-Abgeordnete Oliver Kumbartzky für seine Fraktion ein Papier vor, in dem er den Wolf als "jagdbare Tierart" bezeichnet und eine Aufnahme ins Bundesjagdgesetz verlangt. Am Freitag debattiert der Landtag darüber.