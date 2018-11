Kiel

Das Ministerium soll bei solchen besonderen Vorkommnissen informiert werden, hieß es aus der Behörde. Die Klinik schilderte den Angriff als "realitätsverkennenden Impulsdurchbruch". Die Pflegerin habe eine leichte körperliche Verletzung erlitten. Weiteren Schilderungen stünden ärztliche Schweigepflicht sowie Datenschutz und Strafrecht entgegen, hieß es aus dem Ministerium. Der Vorfall sei über ein Personensicherungssystem sofort aufgefallen, so die Kliniksprecherin.

Zweiter bekannter Vorfall in kurzer Zeit

In der vergangenen Woche war ein Patient während eines begleiteten Freigangs getürmt. Für drei der untergebrachten Patienten war an diesem Tag ein Pfleger zuständig. Der geflohene Straftäter, der wegen versuchten Totschlags verurteilt worden war, stellte sich nach zwei Tagen in Kiel.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.