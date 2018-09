Kiel

„Das steht einem pauschalen Bestreiten der Anklage gleich“, sagte Verteidiger Martin Schaar nach dem Ende des ersten Verhandlungstages.

Laut Anklage nutzten die Männer am 24. Januar eine Tour von Hamburg nach Kiel. An einer Tankstelle an der Bundesstraße 404 bei Kirchbarkau (Kreis Plön) habe der Fahrer seinen Beifahrer gebeten, Kaffee zu kaufen, sagte Staatsanwalt Florian Müller-Gabriel am Montag. Anschließend soll er mit einem 48-Jährigen die Situation genutzt haben, unbemerkt drei Geldboxen umzuladen und zu entwenden.

Videoaufnahmen wurden gezeigt

Beide Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Sie müssen sich wegen gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen in einem besonders schweren Fall verantworten. Dafür drohen bis zu zehn Jahre Haft. Der Großteil der Beute wurde im März bei Haus- und Autodurchsuchungen sichergestellt.

Am ersten Verhandlungstag wurden in dem Prozess drei Videoaufnahmen von Überwachungskameras gezeigt. Auf dem ersten waren Fahrer und Beifahrer beim Beladen des Geldtransporters zu sehen. Das zweite zeigte die Ankunft auf dem Parkplatz der Firma in Melsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und das dritte das Entladen der Geldboxen.

Die Strafkammer hat sieben Verhandlungstage geplant. Der Prozess soll am 11. September fortgesetzt werden.

Von lno