Nach Razzien des Zoll Hamburg in insgesamt zehn Gebäuden, darunter Shisha-Bars in Elmshorn, Kiel, Tornesch und Itzehoe, ist jetzt das Ausmaß des Verdachtes klar: Die Staatsanwaltschat Lübeck bezichtigt mehrere Männer der Steuerhinterziehung in Höhe von 180.000 Euro. Der Hauptverdächtige ist in Haft.