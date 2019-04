Berlin

Die Razzien richten sich gegen ein islamistisches Netzwerk, an dessen Spitze die Vereine „WWR Help“ und „Ansaar International“ stehen, die in Nordrhein-Westfalen ansässig sind und als Hilfsorganisationen auftreten. „Es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Hamas finanziell und propagandistisch unterstützt wird“, teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. Die palästinensische Terrororganisation Hamas bekämpfe seit ihrer Gründung die Existenz des Staates Israel.

Missachtung der Verfassung

Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) betonte, wer unter dem „Deckmantel humanitärer Hilfe die Hamas unterstützt“, missachte fundamentale Wertentscheidungen der Verfassung. Dadurch werde auch das Engagement der vielen Hilfsorganisationen diskreditiert, die sich unter schwierigen Rahmenbedingungen zur Neutralität verpflichtet hätten. „Die Ordnung des Grundgesetzes gebietet, gegen solche Aktivitäten mit Nachdruck vorzugehen“, sagte der Minister.

Seit den Morgenstunden durchsuchte die Polizei etwa 90 Objekte in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

RND/epd