Wennigstedt-Braderup

Ein Feuer hat ein Reetdachhaus in Wenningstedt-Braderup auf Sylt größtenteils zerstört. Ein Großteil des Daches und Teile des Gebäudes seien am Montag ausgebrannt, teilte die Polizei Flensburg am Dienstag mit. Ein angrenzender Gebäudeteil sei gerettet worden, da die Feuerwehr eine Schneise in das Reetdach geschlagen habe. Der Schaden am Haus betrage mehrere 100.000 Euro.

Nach Polizeiangaben seien 200 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen. Das Haus werde als Ferienhaus genutzt, sei derzeit aber nicht bewohnt. Daher seien keine Bewohner verletzt worden.

Rauchgasvergiftung: Zwei Feuerwehrmänner wurden behandelt

Wegen der Rauchentwicklung seien Anwohner gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten hätten bis zum frühen Dienstagmorgen angedauert, so die Polizei weiter.

Während der Löscharbeiten hätten zwei Feuerwehrleute leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Ein Feuerwehrmann sei mit Kreislaufbeschwerden behandelt worden. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

Von dpa