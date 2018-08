Die Geduld der Autofahrer wird mal wieder auf die Probe gestellt: Von 20 Uhr am Sonnabend, 25. August, bis Sonntag, 26. August, 6 Uhr, wird der A 7-Abschnitt zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Warder in Richtung Süden voll gesperrt. Bereits am Sonnabend staute sich der Verkehr.