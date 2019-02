Fünf bis acht Prozent der Bevölkerung in Schleswig-Holstein könnten nach Schätzungen der Rheuma-Liga daran leiden: Fibromyalgie löst an Körperstellen Schmerzen aus, diese entzünden sich aber nicht – was die Akzeptanz bei Nicht-Betroffenen sinken lässt. 450 Patienten kamen zum Austausch nach Kiel.