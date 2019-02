Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Rocker-Affäre soll am Montag ein weiterer Ermittler aussagen. Er war bei der polizeilichen Aufarbeitung eines Überfalls in einem Schnellrestaurant in Neumünster im Jahr 2010 von dem damaligen Ermittlungsführer als Helfer hinzugezogen worden.