Das Vollverschleierungsverbot in Lehrveranstaltungen an der Kieler Universität ist nach Auffassung der Anti-Diskrimierungsbeauftragten des Landes ohne Rechtsgrundlage. "Das vorliegende Verbot per Richtlinie ist nach meiner Bewertung so nicht haltbar", sagte Samiah El Samadoni am Freitag in Kiel.