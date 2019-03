Das Rotorblatt einer Windkraftanlage in Nortorf (Kreis Steinburg) ist am Donnerstag abgebrochen und rund 60 Meter weit durch die Luft geflogen. „Es könnte ein Blitzeinschlag ursächlich gewesen sein“, erklärte ein Sprecher des Windkraftanlagen-Herstellers Amperax in Itzehoe.