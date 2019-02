Kiel

Um 10.35 Uhr rangierte der 56-jährige Kraftfahrer mit seinem LKW auf einem Parkplatz in der Westerstraße. Dabei scherte das Heck des Lasters im Vorwärtsfahren aus und drückte einen 82-Jährige, der neben seinem geparkten Wagen stand, in die Fahrertür seines Autos. Dabei erlitt der Dithmarscher schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Von KN-online