Kiel

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 21.30 Uhr. "Ein 38-jähriger, der Polizei bekannter Mann schoss aus einem weißen Porsche 911 Turbo S mit VER-Kennzeichen heraus auf den Fahrer eines champagnerfarbenen Toyota Verso mit RD-Kennzeichen", berichtet der Kieler Polizeisprecher Oliver Pohl. Der 38-jährige Porschefahrer war in Fahrtrichtung Kiel unterwegs und ist nach Polizeiangaben noch flüchtig. Der Mann habe die Autobahn am Zubringer Mettenhof verlassen. Nach ihm wird derzeit gefahndet.

Im Bereich der Abfahrt Blumenthal soll der Fahrer des Toyota beinahe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und soll auf den Grünstreifen geraten sein. "Im weiteren Verlauf kam es in Richtung Kiel dann zu einer wilden Verfolgungsjagd zwischen den beiden Fahrzeugen, was andere Verkehrsteilnehmer beobachtet haben müssten", sagt Pohl. Er bittet zeugen, sich bei der Polizei unter 0431/160 3333 zu melden.

Die Mordkommission der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.