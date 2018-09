Husum

Als Motiv vermuten die Ermittler einen länger schwelenden Konflikt zwischen den unterschiedlichen Gruppen.

Am späten Freitagabend hatte es in Höhe des Rathauses bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen mit Messern und Schlagwerkzeugen gegeben. Dabei wurden ein 20 Jahre alter Syrer und ein 18 Jahre alter Afghane leicht verletzt. Wenige Stunden später drangen vier Menschen in eine von Afghanen bewohnte Wohnung in Hattstedt ein. Dabei wollen auf beiden Seiten Personen von der Schlägerei am Rathaus beteiligt gewesen sein.

Vorfälle hängen zusammen

Zwei weitere Vorfälle registrierten die Beamten am Sonntag in Husum. Demnach wurde zunächst ein 19-jähriger Afghane von einem gleichaltrigen Syrer und einer weiteren Person mit einem Fahrzeug verfolgt. Zudem versuchten die Männer, den Flüchtenden mit einem Baseballschläger zu schlagen. Am Abend schlugen andere Personen schließlich mit Schlagstöcken auf drei junge Afghanen ein. Laut Polizei dürften alle Vorfälle zusammenhängen.

Von dpa