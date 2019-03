Kiel

Der Wilhelmplatz ist ein Abenteuer-Parkplatz: Die größte Stellfläche in der Kieler Innenstadt ist durch die vielen Schlaglöcher für Autofahrer ein Ärgernis. Doch nicht nur am Wilhelmplatz gibt es Schlaglöcher. In ganz Schleswig-Holstein zieren schwere Schäden die Straßen, die vor allem in der kalten Jahreszeit durch den Frost-Tau-Wechsel entstehen.

Durchschnittlich 10,4 Millionen Euro pro Wintersaison, 2017/18 waren es sogar 16 Millionen Euro, muss der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein ( LBV) aufwenden, um die Straßen Instand zu halten und die Schlaglöcher zu stopfen. Dass die Fahrbahnen im Land ohnehin sanierungsbedürftig sind und eine Milliarde Euro benötigt werden, um die Straßen in einen akzeptablen Zustand zu bringen, begünstigt die Entstehung weiterer Schlaglöcher zusätzlich.

Wo sind die größten Schlaglöcher in Schleswig-Holstein ?

