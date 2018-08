Offenbach/Kiel

Die Höchsttemperatur von 35,8 Grad wurde am 7. August in Quickborn gemessen (Rekord 1992: 38,0 Grad in Lübeck). Die Niederschlagsmenge sei mit rund 115 Litern pro Quadratmeter auf nur etwas mehr als die Hälfte des Solls (222 Liter) gekommen. Die Sonnenscheindauer habe gut 750 Stunden betragen. Das langjährige Mittel liege bei 645 Stunden.

Hamburg verfehlt den Rekord

In Hamburg wurde der Temperaturrekord aus dem Sommer 2003 mit durchschnittlich 19,2 Grad Celsius knapp verfehlt. Mit 35,6 Grad war es am 7. August am wärmsten (Rekord 1992: 37,3 Grad). Außerdem sei die Hansestadt mit fast 135 Litern Regen pro Quadratmeter (Mittel: 218) ein eher feuchtes und trotz etwa 720 Stunden (Mittel: 618) das sonnenscheinärmste Bundesland gewesen, hieß es nach der vorläufigen Auswertung der von Juni bis Ende August gemessenen Ergebnisse.

Das langjährige Mittel wird aus den Werten der Jahre 1961 bis 1990 berechnet. Der meteorologische Sommer endet an diesem Freitag (31. August), abschließende Zahlen zum Sommer sollen in der nächsten Woche veröffentlicht werden.

Von dpa