Kiel

Wer an Ostern noch eine Kleinigkeit einkaufen möchte, hat meist ein Problem. Die Geschäfte sind zu - aber nicht überrall in Schleswig-Holstein. Die Bäderregelung erlaubt in 95 touristisch geprägten Orten den Verkauf von Waren an Sonn- und Feiertagen. Wir zeigen in einer interaktiven Karte, welche Orte das sind.

Orte, für die die Bäderregelung gilt

Hinweis: Auch wenn es einem Inhaber über die Bäderregelung erlaubt ist, am Ostersonntag und Ostermontag seinen Laden zu öffnen, kann er immer noch selbst entscheiden, ob er sein Geschäft an den Tagen auch wirklich aufmacht.

Einkaufen an Sonn- und Feiertagen in Schleswig-Holstein

Generell dürfen Ladenbesitzer aus den 95 Orten über die Bäderregelung von Schleswig-Holstein in der Zeit vom 17. Dezember bis 8. Januar und vom 15. März bis 31. Oktober ihre Geschäfte zwischen 11 und 19 Uhr für sechs Stunden öffnen. Vorausgesetzt, sie verkaufen Waren des täglichen Gebrauchs, insbesondere für den touristischen Bedarf. Möbelhäuser, Baumärkte, Autohäuser und Elektro-Fachmärkte müssen geschlossen bleiben.

Für Ostern gilt eine Sonderregelung: Am Ostersonntag ist der Verkauf nur in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr erlaubt. Der Karfreitag ist von der Bäderregelung ausgenommen. Hier bleiben die Geschäfte geschlossen.

Weitere Ausnahmen von der Bäderregelung: Am ersten Weihnachtstag bleiben die Geschäfte ebenfalls zu. Am 1. Mai ist der Verkauf nur dann zulässig, wenn der Inhaber den Verkauf unter Freistellung aller Arbeitnehmer selbst durchführt.

Die Bäderregelung vom 21. Mai 2013 gilt für insgesamt zehn Jahre.