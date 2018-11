Kiel

Der Ticketbeitrag soll dem Vernehmen nach zunächst pro Semester (Halbjahr) zwischen 120 und 130 Euro liegen. Schützenhilfe kommt von der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und FDP. Sie hat eine mehrjährige Anschubfinanzierung von insgesamt neun Millionen Euro zugesagt. Das von der Politik favorisierte Modell, nach dem das Ticket zum Start 99 Euro und später bis zu 150 Euro kosten sollte, rechnete sich aber offenbar nicht. In monatelangen Verhandlungen einigten sich die Vertreter der Verkehrsunternehmen und der Asten (Allgemeine Studierendenausschüsse) darauf, den Einstiegspreis auf gut 120 Euro festzulegen und ihn dann schrittweise nur leicht zu erhöhen.

Das Land gibt neun Millionen Euro

Über dieses Modell sollen die 33 Verkehrsunternehmen, die der NSH (Nahverkehr Schleswig-Holstein) organisiert sind, auf einer Sitzung in Kiel befinden. Die nötige Zustimmung (75 Prozent) gilt als wahrscheinlich.

Am Dienstag Vollversammlung der Studierenden

Am Dienstag, 27. November, will der Asta eine Vollversammlung der Studierenden einberufen und sie dort über die Details der Ticket-Pläne informieren. In der ersten Januarhälfte soll es eine Art Urabstimmung der mehr als 26.000 Uni-Studierenden geben, im Februar den förmlichen Beschluss des Studierendenparlaments. Erwartet wird eine lebhafte Debatte, weil Studierende neben dem Semesterticket auch ihr Kiel-Ticket (57,50 Euro) zahlen müssten. Andererseits sind solche Semestertickets in anderen Bundesländern erfolgreich – und dort meist teurer.