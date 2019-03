Dachziegel in Lübeck heruntergeweht

Umgestürzte Bäume auf Straßen und umgewehte Bauzäune an Baustellen: Polizei und Feuerwehr hatten besonders im Kreis Ostholstein am Montagvormittag viel zu tun. Dort wurden insgesamt 13 Einsätze gemeldet. Es kam aber laut Polizei zu keinen Unfällen, niemand wurde verletzt. Für Räumungsarbeiten mussten jedoch Straßenabschnitte von der Polizei kurzzeitig gesperrt werden. In den Kreisen Stormarn, Herzogtum-Lauenburg und in Lübeck wurden die Einsatzkräfte insgesamt 19 mal alarmiert. Sturmtief "Bennet" wirbelte auch hier Bäume und Äste auf die Straßen. In der Lübecker Innenstadt wurde wie durch ein Wunder niemand verletzt, als sich am Vormittag Dachziegel von einem Hausdach lösten und auf die Straße fielen. Zur Höhe der durch Sturmtief "Bennet" verursachten Sachschäden konnte die Polizei am Montagmittag noch keine Angaben machen.

Über ein Dutzend Einsätze im Kreis Segeberg

Auf Nachfrage von KN-online bestätigte die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg 15 wetterbedingte Einsätze am Montagvormittag. Ein Mann wurde in Henstedt-Ulzburg leicht verletzt, als er über einen umgewehten Baum stolperte. Bei Wakendorf krachte ein Ast auf ein Bahngleis, konnte aber vor Eintreffen eines Zuges entfernt werden. Viel Glück hatten auch Autofahrer im Kreis Segeberg: Insgesamt zwölf Bäume hielten dem Sturm nicht stand und fielen auf unterschiedliche Fahrbahnen. Verletzt wurde niemand. Am Flugplatz Uetersen-Heist wurden mehrere parkende Autos durch herabfallende Äste beschädigt. Sie sind nach Angaben der Polizei aber weiterhin fahrbereit.

Umgewehte Baustellenzeichen auf der A7

Von der A7 meldete die Polizei in Neumünster mehrere umgekippte Baken im Baustellenbereich. Diese wurden jedoch zeitnah gemeldet und konnten von der Autobahnmeisterei wieder aufgestellt werden. Auch ein größerer Ast, der auf der B76 zwischen Gettorf und Kiel von einem Baum herabgeweht wurde, blieb ohne Schäden für die Autofahrer.

Schwere Sturmböen am Rosenmontag in Marne erwartet

Die Narren und Jecken in Schleswig-Holstein müssen sich auf einen stürmischen Straßenkarneval am Montagnachmittag einstellen. In Norddeutschlands Karnevals-Hauptstadt Marne soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD am Nachmittag Sturmböen bis Windstärke 9 geben. Das entspreche einer Windgeschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde, wie ein DWD-Sprecher am Morgen sagte. Vereinzelt könnten in Verbindung mit heftigen Regenschauern sogar schwere Sturmböen der Stärke 10 (90 - 95 km/h) erreicht werden. Erst in der zweiten Nachthälfte werde ab Mitternacht der Sturm nachlassen, sagte der DWD-Meteorologe.

Um die Sturmfestigkeit der Wagen macht sich der Präsident der Marner Karnevals-Gesellschaft, Heiko Claußen, generell keine Sorgen. "Unsere Wagen sind so gebaut, dass nix wegfliegen kann", hatte er am Wochenende gesagt. "Hier im Norden ist ja öfter mal ein bisschen mehr Wind." Ganz anders wird die Lage im Ruhrgebiet beurteilt: In Bottrop wurde der Rosenmontagsumzug abgesagt, mehrere andere in der Region wurden zeitlich verschoben.

Bahnverkehr rund um Hamburg betroffen

In Hamburg werden am Montag Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erwartet. Erste Auswirkungen des Sturms machten sich bereits im Zugverkehr bemerkbar. Zwischen Stade und Hamburg war am Morgen ein Baum auf die Gleise gefallen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Es kam auf der Strecke zu Zugausfällen und Verspätungen von bis zu 60 Minuten. In Schleswig-Holstein wurden nach Angaben einer Bahnsprecherin bis zum Mittag keine Störungen durch Sturmtief "Bennet" gemeldet. Die Bahn rät Zugreisenden, sich auf eventuelle Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr einzustellen und sich vor Reiseantritt zu informieren.

In Kiel und Flensburg blieb es ruhig

In der Landeshauptstadt machte sich der Sturm zusammen mit einem heftigen Regenschauer am Vormittag bemerkbar. Am Kieler Leuchtturm wurde nach Angaben der "Unwetterzentrale" eine Windgeschwindigkeit von 111 Kilometern pro Stunde gemessen.

"Bennet" hinterließ nach Angaben von Polizeisprecher Oliver Pohl aber keine Schäden: "Unserer Leitstelle wurden keine wetterbedingten Einsätze gemeldet." Ähnlich sah die Situation in Flensburg aus. Auch hier verkündete die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage von KN-online: "Keine sturmbedingten Einsätze bisher."

Wettervorschau: So geht es am Montagnachmittag und am Dienstag weiter

Bis zum Nachmittag kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu einzelnen heftigen Gewittern und kräftigem Wind mit Sturmböen der Stärke 9 bis 10 kommen. Besonders betroffen sind hierbei die Kreise Segeberg und Ostholstein mit der Warnstufe 2 von 4. Die Temperaturen sinken den Angaben zufolge im Laufe des Tages von zwölf Grad auf acht bis neun Grad. Auch am Dienstag soll es kühler und mit häufigen Schauern weiter wechselhaft bleiben.

mit dpa