Kiel

Aufs Wasser, ins Grüne, zum Flohmarkt: In den Wohnungen hielt es am Wochenende kaum einen. Viele Motorradfahrer nutzten das schöne Wetter in Schleswig-Holstein für die ersten Ausfahrten des Jahres. Andere stiegen auf ihr Boot und segelten zum ersten Mal in dieser Saison.

In Städten wie Kiel lockten die Kirschbäume, die in voller Blüte stehen, die Besucher in die Parks. Wie ein rosarotes Dach ragen die Zweige im Schrägefunkenpark am Knooper Weg über den Gehweg - in den sozialen Medien wie Instagram ist das ein Renner.

Fotoaktion zum Frühling: Laden Sie ihr Bild hier hoch

Wenn Sie unterwegs waren, haben Sie sicherlich den Frühling mit der Kamera oder dem Smartphone eingefangen. Und das wollen wir gerne sehen! Laden Sie ihr schönstes Frühlings-Bild hier hoch - wir stellen es dann zur Fotostrecke. Zu gewinnen gibt es nichts. Es geht nur um Ruhm und Ehre.

Fotostrecke : So schön ist der Frühling 2019

Von KN-online