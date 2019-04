Wie konnte eine einfache Verkehrskontrolle für einen 56-Jährigen tödlich enden? Vor dieser Frage stehen die Bezirkskriminalinspektion und die Staatsanwaltschaft in Kiel nach einem Vorfall, der sich in der Nacht zu Freitag im Bereich Kirchstraße / Am Kleinen See in Bad Segeberg ereignet hatte.